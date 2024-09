La chitarra di Ed Sheeran all’asta per l’ospedale di Massa Carrara

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – Un’asta che regalerà “note di solidarietà”. Ladi Edsarà venduta su Catawiki e il ricavato andrà in beneficenza aldel Cuore “G. Pasquinucci” di. E’ l’ultima impresa di Damiano Cavadi, content creator romano che riesce da anni ad avvicinare star mondiali per farsi autografare gli oggetti piu’ disparati. Lo abbiamo visto impugnare trionfante la racchetta di Sinner, far autografare a Shakira la portiera di un’automobile, a Dustin Hoffman l’iconico uncino dell’omonimo Capitano interpretato dall’attore e a Russel Crowe l’elmo de “Il gladiatore”. Il suo video di Messi che dal finestrino di un’auto gli firma una maglia (dopo 10 giorni di appostamento e inseguimenti) ha ottenuto 3 milioni di mezzo di visualizzazioni. Da Papa Francesco ricevette in dono la papalina tra la folla di Piazza San Pietro.