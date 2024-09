Così non continuo in questo sport | terremoto in F1 Verstappen minaccia il ritiro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un weekend complesso, chiuso almeno al secondo posto per limitare il più possibile i punti persi nella vittoria di Lando Norris. Complicato però per il caso parolacce e i "lavori socialmente utili” inferti nell'uso di una parolaccia nel corso della conferenza stampa di giovedì a Singapore (I knew the car was fucked, “So che la macchina è fottuta”). E Max, che ha sempre detto di non voler correre fino a 40 anni come Lewis Hamilton, non le ha mandate a dire dopo la gara: “Per me, a un certo punto, basta. Le corse continueranno sicuramente e anche la Formula 1 continuerà senza di me. Per me smettere non è un problema".