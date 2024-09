Circola tra gli esseri umani e vari animali | che cos’è Wetland il nuovo e pericoloso virus portato dalle zecche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) È stato scoperto in Cina e, in alcuni casi, può attaccare il cervello. Lo rivela uno studio del Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, pubblicato a inizio settembre sul New England Journal of Medicine. Si chiama(WELV), è undi zecca (è proprio il caso di dirlo) e promette di dare filo da torcere, anche se fortunatamente i pazienti infettati (pochi, al momento) sono tutti guariti bene e senza conseguenze. Tutto è cominciato a giugno 2019 con il caso di un sessantunenne ricoverato in un ospedale nel nordest della Cina. L’uomo aveva cominciato a manifestare febbre, vomito e mal di testa dopo la visita a un parco con una vasta zona umida –in inglese, da cui il nome del– nella Mongolia interna (Cina settentrionale) ed essere stato morso da alcune