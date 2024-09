Avvocato di difesa 3 Mickey Haller a caccia di un nuovo killer nel trailer della terza stagione Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Manuel Garcia-Rulfo torna nei panni dell'più amato dicon la nuovaricca di suspense, svelata anche la data d'uscita Come abbiamo sentito innumerevoli volte in film e serie tv che spingono sul pedale dell'azione e del thriller, stavolta "è una questione personale" e lo è davvero per. Il protagonista didi(Manuel Garcia-Rulfo) è deciso a scoprire chi ha ucciso la sua ex cliente Gloria Days (Fiona Rene) nei nuovi episodiin arrivo su. "Questa è una questione personale, perché si tratta di una cliente a cui teneva molto e che pensava fosse uscita da quella vita e dal pericolo", ha dichiarato la co-showrunner Dailyn Rodriguez a Tudum di. "