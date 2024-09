Una nuova scuola per i bambini il regalo di Bocelli | Grande soddisfazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Macerata, 23 settembre 2024 – “Un passo importante per la fondazione, la conferma dello spirito di condivisione che l’ha animata fin dall’inizio. Spero sia un passo importante anche per la comunità che la riceve”. Le parole del maestro Andrea, presidente dell’omonima fondazione che ha finanziato il progetto del nuovo hub educativo 0-11 a Macerata, nella frazione di Sforzacosta, hanno aperto l’incontro per l’inaugurazione della. “Questa è unafesta per i tantiche entrano in unabellissima - afferma, che nel pomeriggio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Macerata -. Sono molto contento e provo unariconoscenza per coloro che hanno lavorato e si sono sacrificati per il progetto”. Al centro il ruolo fondamentale della cultura, che ha ispirato il progetto e i suoi lavori. Continua