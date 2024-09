Tumori tappa torinese per la prevenzione cardio-oncologia del Dragon Boat Festival

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) – Sul lago di Avigliana, in provincia di Torino, sabato 21 settembre, si sono sfidate in una gara di, sottolineando l’importanza dellavascolare e oncologica, le donne operate di tumore al seno dellabreast2024. L?iniziativa, giunta alla seconda, è organizzata dall?Istituto Nazionale di Ricerchevascolari (Inrc) in collaborazione con la Federazione italianae il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia.Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto usufruire di screeningvascolari gratuiti grazie a un camper attrezzato dall?Inrc. I controlli includevano elettrogrammi, monitoraggio pressorio e del quadro lipidico, accompagnati dalla distribuzione di materiale informativo sullavascolare e oncologica.