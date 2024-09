Shein la denuncia di Emma | Ho ordinato dei vestiti ma quando ho aperto il pacco era pieno di vermi potrei vomitare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024)è la famosissima azienda cinese di e-commerce, specializzata in abbigliamento. Non è la prima volta però che il marchio si trova al centro di fastidiose polemiche. Stavolta è una ragazza di nomere di aver fatto una scoperta disgustosa neldi abiti che le è stato recapitato a casa:.Leggi anche:, lo studio tedesco che fa paura: “Trovati su abiti sostanze tossiche” Ladi“Aiuto ho deinei”, esclama la ragazza in un breve video postato su TikTok in cui mostra su un piattino i viscidi animaletti che ha trovato neldi. “proprio adesso”, conclude disgustata. Come appena accennato, recentemente al colosso cinese del fast fashion è stato contestato il fatto di vendere indumenti che contenevano un’alta quantità di sostanze tossiche non consentite.