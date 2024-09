Sally Rooney | Dopo Normal People ho capito di non appartenere al mondo della tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) La scrittriceha spiegato perché non sta accettando nuovi accordi per adattare in serie tv il suo terzo romanzo, nonostante il successo diha spiegato che non ha intenzione di accettare un possibile accordo per adattare il suo terzo romanzo Dove Sei,bello in una serie tvquanto accaduto con Personei e Parlarne tra amici. La scrittrice, che sta promuovendo il suo nuovo libro Intermezzo, ha inoltre sottolineato che non ha provato la sensazione dialtelevisione. Una pausa daltv Intervistata dal New York Times,ha spiegato perché non ha stretto nuovi accordi per realizzare un nuovo adattamento delle sue opere dichiarando: "Sentivo che fosse arrivato il momento di concedermi