Pesca il Master Feeder Guerzoni primo ferrarese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)Bella iniziativa, quella della sezione Fipsas di Ferrara al Lago di Consandolo. Dopo aver inaugurato, qualche tempo fa ,postazioni didedicate, l’altro giorno ha portato are nove diversamente abili già coinvolti da Pro loco e altre associazioni in un concorso di pittura. Tutti hanno catturato pesci e si sono divertiti e a fine giornata foto di gruppo con l’assessore del Comune di Argenta, Sauro Borea. In campo agonistico è stato il campo di gara del Canal Bianco ad Ostiglia, a ospitare la fase finale del Campionato italiano individualeer, il titolo è andato a Maurizio Parigi della Asd Cagnacci Trabucco, per Ferrara 32° posto per Mauriziodella Asd Castello Maver.