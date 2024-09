Eintracht morto il tecnico dell’U19 | sospetto suicidio dopo ritrovamento di materiale pedopornografico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Helge Rasche,dell’, lo scorso 5 settembre è stato ritrovato senza vita in seguito a un incidente stradale all’altezza di Rodgau, in direzione Dietzenbach. Secondo quanto riporta la Bild, avanza l’ipotesi di unin seguito aldipernografico durante una perquisizione nella sua abitazione, avvenuta in seguito a una denuncia per sospetta diffusione di contenuti pornografici. La Procura di Francoforte ha confermato la perquisizione, durante la quale sono stati sequestrati numerosi supporti su cui erano presenti file di pornografia giovanile. Il giorno stesso della perquisizione, Rasche si sarebbe, quindi, messo da solo alla guida della sua auto, schiantandosi contro un albero e perdendo la vita per le ferite riportate.