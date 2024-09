Olimpia Milano-Virtus Bologna basket oggi | orario finale Supercoppa Italiana dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) La sfida infinita: ogni trofeo che si assegna in Italia se lo giocano queste due, fantastiche, eccezionali squadre. L’e lasul parquet della Unipol Arena di Casalecchio di Reno vanno a giocarsi il primo titolo della stagione 2024-2025. Da una parte i campioni d’Italia dell’, che in semihanno sconfitto la Reyer Venezia per 73-62 con un Nikola Mirotic dominante.che permanca dal 2020: di conseguenza la formazione meneghina vorrà tornare a mettere in bacheca dopo un po’ di astinenza. Dall’altra parte c’è lache ha l’onore di giocare questain casa e ha vinto questo trofeo nelle ultime tre edizioni. La semiè stata tutt’altro che scontata contro Napoli 96-87, risolvendo la questione una volta per tutte solo nel quarto quarto.