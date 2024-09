Le anticipazioni della seconda puntata di Sempre al tuo fianco la serie tv sulla Protezione Civile con Ambra Angiolini e Andrea Bosca

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 22 settembre 2024) La collocazione non è certo delle migliori, maal tuoè riuscita a conquistare il pubblico di Rai 1. Ci riprova anche questa domenica. Stasera in tv, infatti, va in onda alle 21.30 la. La, che segue la squadra, ha per protagonisti, Fortunato Cerlino, Tecla Insolia, Luigi Fedele, Thomas Trabacchi, Peppino Mazzotta e Alessandro Tedeschi. Chi interpretano e le storie dei loro personaggi, ve lo abbiamo raccontato qui. Unacorale con personaggi che rappresentano tutta l’Italia «È unacorale ed è stato molto divertente creare una squadra eterogenea», svela Marco Pontecorvo, uno dei due registi (l’altro è Gianluca Mazzella).