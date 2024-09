Il paradiso delle signore trame dal 23 al 27 settembre 2024 | Matilde chiede aiuto a Marta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilfocalizzerà nuovamente l'attenzione suFrigerio che, nel corso della prossima settimana di programmazione, tornerà alla ribalta. Intanto, ledal 23 al 27svelano che in atelier arriveranno le nuove divise e le Veneri non vedranno l'ora di provarle, mentre Odile sarà in cerca di lavoro per affermare il suo desiderio di libertà e autonomia. La ragazza, però, si rifiuterà di farsi aiutare da Adelaide, la quale, però, deciderà lo stesso di intervenire per trovarle un impiego. Elvira, invece, sarà a pezzi per l'allontanamento dalla sua famiglia, mentre Salvo apparirà preoccupato e pensieroso in quanto non saprà come risolvere il problema. Poco dopo,ringrazierà Enrico per averle fatto avere un oggetto a cui lei teneva molto e che era stato motivo di contrasto al loro primo incontro.