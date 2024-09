Golf Manassero quarto | impresa sfiorata a Wentworth

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Billy Horschel ha vinto il BMW PGA Championship scrivendo per la seconda volta in carriera il suo nome nell’albo del più importante torneo del DP World Tour, da molti elevato alla pari di un major. Non è riuscita l’a Matteoche, al comando con tre colpi di vantaggio al via dell’ultimo giro, ha perso gradatamente terreno. Troppi errori dal tee gli hanno compromesso lo score. Difficile mettere le palle vicino alla buca con lay difficili dal rough e, di conseguenza, complicato imbucare putt dalla lunghissima distanza. Per lui un ultimo giro in 73 colpi e un totale di -17 che lo ha portato in quarta posizione a pari merito con Matthew Baldwin e Aaron Rai. La delusione per la mancata vittoria non deve essere eccessiva poiché l’azzurro negli ultimi tre tornei ha finito terzo, sesto e, un bel segnale per il rush finale della stagione.