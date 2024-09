Gianmarco Tamberi scrive una lettera d’addio ai suoi addominali e il web impazzisce

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 22 settembre 2024) Con un post ironico sul suo profilo Instagram, il campione olimpico ed europeo di salto in alto,, ha dato l’addio ai. E lo ha fatto addentando un hamburger. Dopo il dramma umano dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha partecipato alla finale indebolito dai calcoli al rene, e le mille polemiche relative alla sua dieta restrittiva, seguita apposta per le olimpiadi estive, l’azzurro ha voluto scherzarci su: “Cari, compagni fedeli di queste ultime stagioni, è stato un viaggio intenso e meraviglioso il nostro. Abbiamo affrontato insieme ogni sfida dell’estate ma ora, con un pizzico di malinconia, è giunto il tempo di separarci. Mi mancherete, lo so già. Ma questo non è un addio, solo un arrivederci temporaneo. Per qualche settimana, purtroppo, dovrò lasciarvi, anche se con il cuore (e non solo) pesante.