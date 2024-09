Georgie & Mandy' s First Marriage | un attore anticipa alcuni dettagli sul suo personaggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Una star dello spinoff di Young Sheldon,'s, hatosul suo. Il sequel di Young Sheldon si avvicina:'sdebutterà sulla CBS a ottobre. In vista della première, una star dello show ha parlato ino del suo. Nella serie Montana Jordan ed Emily Osment riprendono i rispettivi ruoli di, che vivono a casa McAllister dopo essersi sposati. Lo show vede anche la partecipazione di Rachel Bay Jones nel ruolo di Audrey e Will Sasso in quello di Jim, i genitori di. I due hanno partecipato come guest star a Young Sheldon, ma saranno protagonisti di's. Anche