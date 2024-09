Prima categoria scatta il campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo due fine settimana con la Coppa Marche oggiildi. Due i gironi che interessano le nostre squadre: il B tutto anconetano e il C dove sono state inserite due squadre: la Passatempese, come la stagione scorsa, e la neopromossa Argignano che, scherzo del calendario, si affrontano proprio oggi, all’esordio. In un girone dove a recitare un ruolo di primo piano si vocifera che potrebbero essere il Castelraimondo e il Camerino. Nel girone B proverà ancora l’assalto alla Promozione il Montemarciano che si è fermato la stagione passata all’ultimo ostacolo, lo spareggio finale contro l’Athletico Tavullia dopo i calci di rigore. E domani il Montemarciano è atteso subito da un big match sul campo di un’altra probabile protagonista, la Filottranese.