MotoGP anticipata la gara della domenica a Misano | l’orario insolito e la causa

(Di sabato 21 settembre 2024) Appuntamento domani alle ore 13.00. È questa l’indicazione da tenere a mente sull’inizio del GPEmilia-Romagna, round del Mondiale 2024 di. I 27 giridiavranno una scadenza diversa da quella di due settimane fa, quando si era già gareggiato sul circuito “Marco Simoncelli”. In quella circostanza, lo start era stato alle 14.00. Perché si deciso di cambiare? Questioni di concomitanza con la F1. A quella stessa ora, a Singapore, avrà inizio il 18° appuntamento del Mondialemassima categoria dell’automobilismo e per evitare delle sovrapposizioni soprattutto televisive si è deciso di mutare lo schedule per consentire al pubblico a casa di seguire entrambi gli eventi. Una situazione frutto anche del fatto che si è deciso di competere aper la seconda volta, dal momento che originariamente non era così.