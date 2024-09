Juventus omaggio a Szczesny allo Stadium | Questa è casa mia e voi siete la mia famiglia

Leggi tutta la notizia su sportface

A pochi minuti dal calcio d'inizio di-Napoli, il presidente bianconero, Gianluca Ferrero, ha premiato con una targa e una maglia celebrativa il portiere Wojciech, che si è ritirato in estate dopo aver lasciato la Vecchia Signora al culmine di sette stagioni e 252 presenze ufficiali. L'estremo difensore ceco non ha nascosto l'emozione per questo: "Grazie mille a tutti, vi ringrazio per i sette anni d'amore dimostrato e soprattutto per quanto dimostrato nell'ultimo mese. Proprio nell'ultimo mese mi avete fatto sentire rispettato e amato, sapendo che non avrei potuto più ripagarvi con le parate.