Ciao Totò sono finite le notti magiche

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo una lunga battaglia contro un terribile male è morto Salvatore Schillaci, per tutti. Non intendo qui parlare della sua carriera calcistica e umana. Intendo invece soffermarmi sull’immenso lascito di un ragazzo cresciuto nel quartiere CEP di Palermo. Passato in meno di un mese da giocatore poco conosciuto persino in Italia, almeno dal grande pubblico, a calciatore più famoso ed amato del mondo, nonché icona ancora oggi della cultura pop. Il Mondiale del 1990 L’Italia si affacciava agli anni ’90 sotto la spinta emotiva del decennio precedente, che aveva illuso un po’ tutti che la nazione avrebbe vissuto gli anni a venire con ancora più gloria e prosperità. In questo contesto ospitare i Mondiali di calcio del 1990 sembrava il naturale ingresso sul viale del trionfo.