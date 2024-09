Val Fortore | comprano sigarette con una carta di credito smarrita

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Val: denunciati tre giovani dai Carabinieri, i tre sono adesso sottoposti ad indagini. Scoperti movimenti bancari I carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà tre giovani della Valper indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le indagini hanno avuto inizio nello scorso mese di agosto, quando un cittadino di San Bartolomeo in Galdo aveva smarrito la suadie si era accorto che, nello stesso giorno, erano stati spesi più di quaranta euro. Ricevuta la denuncia i militari hanno immediatamente effettuato gli accertamenti bancari del caso, riconducendo il denaro speso ad operazioni d’acquisto di pacchetti dipresso due distributori automatici installati nel centro storico della cittadina fortorina.