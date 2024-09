Tenere nascosta la gravidanza e accelerare il parto | le ricerche choc della madre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) La 22enne arrestata a Traversetolo (Parma), accusata di aver ucciso uno dei suoi due figli,riti in segreto e poi trovati morti seppelliti nel suo giardino, e di aver fatto sparire il cadavere del secondo, aveva cercato a lungo sul web come sopprimere il bimbo che aspettava, prima o dopo il. «Sono infatti coerenti con tale disegno - ha spiegato il Procuratore di Parma Alfonso D'Avino - lesul web finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi su come manla, come indurre oile quali relazioni vi siano tra rottura delle acque, travaglio e» e, infine, «quali condotteper cagionare, o favorire, un aborto».