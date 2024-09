Rugby il sabato di Capuozzo | partita a Montpellier poi inaugurazione di uno stadio a suo nome

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Angeha solo 25 anni ma già unointitolato a suo21 settembre, a a Pont-de-Claix, nell’Isère, si terrà infatti unadell’Union Sportive des Deux Ponts per dare ilall’impianto doveiniziò a giocare da bambino. Sarà una giornata particolarmente impegnativa per l’atleta del Tolosa, che nel pomeriggio (alle ore 14.30) scenderà infatti in campo con i suoi compagni aper la terza giornata della Top 14. A fine, percorrerà quindi 300 km per raggiungere la cittadina e scendere nuovamente in campo alle ore 21. “Quando il municipio di Pont-de-Claix e il club mi hanno proposto questo progetto di rinominare loa mio, ammetto che ero un po’ imbarazzato.