Più sicurezza nella zona di via Moro Una rotatoria per ridurre la velocità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di untra la via Aldoe via Caporettocentrale di Montemurlo. Si tratta di un intervento importante per migliorare lasu una strada sempre molto trafficata, come via Aldo. La, infatti, consentirà di rallentare il traffico sul rettilineo, sul quale molti mezzi adottano unanon adeguata ad un contesto urbano. Laha un costo di circa 50mila euro ed è inserita nell’ambito dell’urbanizzazione dell’area commerciale di via Livorno.