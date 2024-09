MotoGP scatta il weekend di Misano-2 | Bagnaia lancia la sfida a Martin e Marc Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Riparte il Mondiale d2024 e lo fa da dove aveva lasciato. Due settimane fa si è disputato, infatti, il Gran Premio di San Marino sul tracciato diAdriatico, mentre da oggi prenderà il via il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento della stagione, sempre sul tracciato intitolato ao Simoncelli. Stesso posto ma denominazione differente. Dove eravamo rimasti? La situazione vede al comando ancora Jorgema lo spagnolo, dopo il clamoroso passo falso della gara lunga di-1, si è fermato a quota 312 punti con appena 7 lunghezze su Francescoche, messi alle spalle i dolori di Aragon, vuole tornare in vetta alla graduatoria. Terza posizione per un arrembantecon 259 punti dopo la doppietta MotorLand--1, quindi è quarto un sempre presente Enea Bastianini a quota 250.