LIVE Italia-Angola 5-2 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | gli azzurri volano in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento è domani con lacontro l’Argentina. Il sogno continua. BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA 19:49 Il match contro l’Argentina si disputerà alle 15:00 19:48 Non era facile. Glinon sono caduti nella trappola dell’, pur commettendo qualche sbavatura di troppo. E adesso l’Argentina Campione del Mondo. L’obiettivo minimo è stato raggiunto: siamo in. FINISCE COSI’! L’BATTE L’5-2 E PORTA A CASA UN MATCH CHE SI ERA COMPLICATO PIU’ DEL PREVISTO. 00:31 Partita difficile per gliche hanno saputo trovare la quadra al momento giusto. Ma con l’Argentina non sono ammessi errori. 1:00 GAVIOLI LA INFILA A PORTA VUOTA IN MODOTOOOOOOOOOOOOOOOO! GAME, SET, MATCH.5-2.