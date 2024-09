Juventus-Napoli Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024)parlerà inin tv alla vigilia di: ecco le informazioni su. C’è molta attesa per conoscere le parole dell’allenatore bianconero, che presenterà i temi dello scontro contro gli azzurri, che si trovano davanti in classifica, e risponderà anche alle domande legate alla Champions e al momento che stanno vivendo i suoi, ancora imbattuti ma con una lieve flessione in campionato. Appuntamento per laalle ore 13 di venerdì 20 settembre. COME SEGUIRE LAIN TV Ladialla vigilia disarà visibile su JTV, disponibile anche su Dazn. Su Sportface.it, invece, lascritta in tempo reale.inin tv:SportFace.