Giana Erminio-Albinoleffe oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Dei Marmi valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. La formazione nerazzurra, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Renate, vuole immediatamente rialzare la testa per non perdere terreno dalle dirette rivali in ottica lotta playoff., come seguire il match La squadra bergamasca, dal suo canto, è reduce dalla sua prima vittoria in campionato conquistata contro la Pergolettese e adesso spera di aprire una striscia di risultati utili consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 20 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.