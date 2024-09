Dimitrov-Tabilo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Grigorse la vedrà contro Alejandronel terzo singolare dellaCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. Si tratta del secondo precedente in carriera tra i due giocatori. L’unico è andato in scena proprio a fine marzo in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Miami, con il veterano bulgaro che riuscì ad avere la meglio al termine di una dura lotta durata tre set. Il numero dieci del ranking mondiale partirà favorito anche in questa circostanza in base alle quote dei bookmakers ma dovrà fare particolare attenzione al top trenta cileno. Quest’ultimo, infatti, durante questa stagione è ufficialmente entrato nel tennis che conta grazie a tanti risultati di prestigio, tra cui la semifinale raggiunta sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia.