Consorzio di Bonifica e Legambiente | mobilitazione per la pulizia dell’Arno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – L’unione fa la forza? Allora ecco che ad Arezzo, Puliamo il Mondo e Argini Puliti per la prima volta si incontrano e si alleano per una maxi. La grande campagna di sensibilizzazione ambientale, promossa e organizzata daArezzo, in collaborazione con il Comune di Arezzo e ildi2 Alto Valdarno e le associazioni del territorio, si somma così all’iniziativa voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata in collaborazione con l’associazione T-Rafting. Protagonista ancora una volta l’Arno, fiume simbolo, attorno al quale, sabato 21 settembre a partire dalle ore 15.30, si mobiliteranno i volontari: decine di persone che, a piedi e in kayak esploreranno acque e sponde per rimuovere plastiche e oggetti abbandonati.