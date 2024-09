Breve tregua nel weekend ma peggioramento meteo da domenica al Nord-Ovest

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma - Dopo un venerdì instabile, il fine settimana sarà soleggiato, matorneranno piogge e temporali sulle regioni-occidentali. La tendenzaper i prossimi giorni mostra un'evoluzione interessante: venerdì 20 settembre inizierà con una progressiva attenuazione dell'instabilità, soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, dove si prevedono ancora alcuni piovaschi. Ile le aree centrali godranno di una situazione più stabile, con ampi spazi di sole e temperature in lieve aumento, raggiungendo massime tra i 21 e 25°C ale tra i 21 e 26°C al Centro. Sabato 21 settembre, l'alta pressione tornerà protagonista, portando un miglioramento più evidente in tutta Italia. Il clima sarà soleggiato su gran parte del territorio, anche se non mancheranno addensamenti nuvolosi sulle Alpi e lungo l'Appennino centrale, dove si potrebbero verificare occasionali piovaschi.