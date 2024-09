Totò Schillaci la figlia rompe il silenzio | parole dolorose

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se n’è andata un’icona, un simbolo. È morto Salvatore, per tutti. Giocò, tra le altre, per Juve, Inter e Nazionale. Fino agli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore, morto ieri mattina a 59 anni a causa di un tumore, la moglie Barbara Lombardo e i tre figli Jessica, Mattia e Nicole gli sono stati accanto con tutto l’amore possibile. Proprio la primogenitaile dedica a papà. Leggi anche: Funerali di, la decisione della famiglia Leggi anche: Bimbi sepolti, la scoperta dopo l’autopsia: ipotesi atroce, lailHa riaperto questa mattina alle 7, e fino alle 22, la camera ardente allestita allo stadio Renzo Barbera per dare l’ultimo saluto a, ex calciatore morto ieri all’età di 59 anni. (l’ingresso sarà consentito dal piazzale stadio entrata lato spogliatoi).