Terrifier 3 | il trailer in italiano del terzo capitolo del franchise horror!

(Di giovedì 19 settembre 2024) Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è lieta di svelare ilufficiale di3, ildella sagaslasher firmata Damien Leone e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia, in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema. Ecco il: Ilci porta a cinque anni di distanza dall’ultima sanguinaria apparizionedello spietato killer Art il Clown, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton. Travestito da Babbo Natale, Art il Clown tornerà a infestare gli incubi dei cittadini di Miles County, a cui regalerà folli momenti di sangue durante il periodo più magico dell’anno.