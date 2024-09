Russia verso un super esercito con altri 180mila soldati cosa c’è dietro la mossa di Putin

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Laha annunciato un drastico aumento delle dimensioni del proprio. Il Cremlino ha emesso un nuovo decreto che dispone l’arruolamento dinuovi, portando il numero complessivo di militari in servizio a 1,5 milioni di effettivi. Esclusi i riservisti. Se si considera l’intero personale militare, il totale sale a quasi 2,4 milioni di persone. Se l’iter del provvedimento arriverà a compimento, l’di Mosca diventerà il secondo più grande al mondo dopo quello della Cina. Letta in un altro modo: le due grandi potenze rivali degli egemoni globali, gli Stati Uniti,eranno di molto il loro acerrimo nemico. In vista della futura sfida finale per la supremazia mondiale.