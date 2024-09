Fiera della discordia Scaramucce tra Gorbi e il sindaco Lunardi Rinviata la festa finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Considerando il peggioramento delle condizioni meteo, la decisione di rinviare gli ultimi eventi in programma è stata nostro avviso la migliore. Per motivi precauzionali, ma anche per dare la possibilità a un maggior numero di persone di parteciparvi. Per una manizione che è stata molto apprezzata anche quest’anno". IlPieroha così spiegato la scelta di rimandare in toto quella che avrebbe dovuto essere la giornata conclusivacentotrentanovesima edizionedi Casalguidi, fissata per due sere fa, martedì 17 settembre. Il programma prevedeva nel dettaglio in Piazza Gramsci l’esibizione musicale delle Bluesisters, seguita dalla tombola e dall’estrazione dei premilotteria. Con il granrappresentato, come di consueto, dallo spettacolo pirotecnico nell’area sportiva Ballerini.