Crosetto schifato smaschera l' asse Pd-Repubblica | attacco a tenaglia cosa c' è davvero dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Se il finanziere Pasquale Striano passava notizie sensibili delle banche dati della Procura nazionale antimafia a cronisti amici che il giorno dopo uscivano con lo “scoop” in prima pagina, qui siamo al contrario: il Pd legge un “retroscena” su, lo prende come oro colato e verga una nota allarmata sui rischi per la sicurezza nazionale chiamando la premier a riferire in Aula. «Suil ministro Guidovorrebbe essere sentito dal Copasir in quanto avrebbe altro da dire», scrivono i parlamentari dem membri della commissione Antimafia. «Fatti gravissimi», aggiungono in coro gli stessi che una settimana fa minimizzavano l'inchiesta, «è indispensabile che il governo con il suo premier Meloni riferisca al Parlamento su un tema delicato come quello della sicurezza nazionale».