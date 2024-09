Chi sapeva della gravidanza Neonati sepolti c’è un super testimone Clamorosa svolta nel caso di Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nessuno era a conoscenzadi, 22anni, e durante tutti quei mesi lei non si è mai rivolta a un medico. Sconvolte anche le amiche, ignare di tutto. Questo è quello a cui è arrivata la procura di Parma in merito aldel neonato morto a Traversetolo, in località Vignale, il 9 agosto scorso. ”Nessuno all’infuoriragazza era a conoscenza, né familiari, né padre del bambino, né amici”, scrive il procuratore Alfonso D’Avino in una nota. La, inoltre, non è stata seguita da alcuna figura professionale” come un ginecologo, o un medico di famiglia. Il parto, spiega ancora la procura, è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale e ”in solitudine, senza la collaborazione né la presenza di nessuno, al di fuoriragazza”. “Un colpo alla testa poi la scoperta nel bagno”.