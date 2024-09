Agatha All Along recensione | Agatha Harkness è una rockstar!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quella dedicata al personaggio introdotto in WandaVision è una delle serie più stralunate e divertenti dell'Universo Marvel. E Kathryn Hahn è una forza della natura. Su Disney+., perché sei? E soprattutto: lo sei stata per tutto il tempo! Nel finale di WandaVision c'è la grande rivelazione: la vicina di casa impicciona Agnes, che Wanda Maximoff si è ritrovata accanto nella - apparentemente - tranquilla cittadina di Westview, in New Jersey, altri non era che la strega. A interpretarla un'esplosiva Kathryn Hahn, talento comico versatilissimo, in grado di spaziare dal musical al dramma. Se avete amato il suo personaggio in piccole dosi, preparatevi a una vagonata dell'"style": la serie MarvelAll, disponibile su Disney+, è interamente dedicata a lei. Ideata da