Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 23-27 Settembre 2024 |  Marina Rischia il Carcere!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unalda lunedì 23 a venerdì 27: un personaggio viene misteriosamente aggredito! Unal: piovono terribili ed impensabili accuse su Marina! Alberto decide di collaborare con la giustizia per far acciuffare Torrente! Guido rifiutato da suo figlio! Manuela fa una importante confessione a Niko! Degni di un film poliziesco saranno i nuovi appuntamenti della soap napoletana! LeUnalsulladellein onda da lunedì 23a venerdì 27preannunciano momenti ricchi di tensione! Gli spoiler indicano che, mentre Eugenio e Lucia non riusciranno ancora a scovare il vero nascondiglio del boss Torrente, Alberto verrà messo alle strette da Niko, anche lui in pericolo.