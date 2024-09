Nuovo accordo contro il caporalato cosa prevede e cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Combattere il nero e ilè un primario obiettivo dei sindacati, delle agenzie per il lavoro e dell‘Ispettorato del Lavoro. D’altronde numeri e percentuali sono impietose. Come indicato da un recente studio della Cgia di Mestre, su dati Istat, corrisponde a circa 68 miliardi di euro il volume d’affari annuo ricollegabile al lavoro irregolare e il 35% circa del valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa, è dovuto alle attività fuorilegge condotte nelle regioni del meridione. L’impatto è notevole perché tocca quasi tre milioni di persone, spiega la Cgia di Mestre. Ecco allora che la predisposizione di adeguatemisure appare inevitabile, per impedire che il lavoro sommerso e la somministrazione illegale di manodopera aumentino la loro diffusione.