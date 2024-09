Google perché il tribunale Ue ha annullato la multa da 15 miliardi per il caso AdSense

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Strasburgo, 18 settembre 2024 – Annullata ladi quasi un miliardo e mezzo ainflitta dalla Commissione europea nel 2019 per il suo servizio di banner pubblicitari,. Lo ha deciso ildi primo grado della Corte di Giustizia europea che, pur confermando la maggior parte delle valutazioni della Commissione, sostiene che l'Esecutivo Ue non avrebbe tenuto conto dell'insieme delle circostanze pertinenti nella sua valutazione della durata delle clausole contrattuali che aveva qualificato come "abusive". La vicenda riguarda la piattaforma pubblicitaria chiamata, chegestisce dal 2003. In questo contesto, il colosso di Mountain View ha sviluppato diversi servizi tra cui, in particolare, un servizio di intermediazione pubblicitaria legato alle ricerche online denominatofor Search (Afs).