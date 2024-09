Federacciai ad agosto si attenuta il calo della produzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Adladi acciaio, pari a 764 mila tonnellate, ha registrato una flessione del 2,7% annuo, in attenuazione rispetto al -3,9 di luglio. Lo segnalasecondo cui, dall'inizio dell'anno, i volumi produttivi, 13,3 milioni di tonnellate hanno consolidato una riduzione del 5,2% sullo stesso periodo dello scorso anno. "I prodotti lunghi, destinati principalmente alle costruzioni, hanno continuato l'espansione produttiva con un aumento dell'11,2% attestandosi a 357 mila tonnellate. Dinamica differente per i prodotti piani, impiegati nell'automotive, meccanica ed elettrodomestici, per i quali la, pari a 415 mila tonnellate, ha registrato untendenziale del 12,4%", rileva l'associazione.