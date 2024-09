Coenzima Q10 | dove trovarlo e quando integrarlo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) IlQ10 è un composto liposolubile che si trova naturalmente nel nostro organismo e che svolge diverse funzioni. Man mano che si invecchia, però, i suoi livelli diminuiscono. Per questo si ricorre all’uso di integratori anche se può essere assorbito dal cibo.Q10,Alimenti come carne, pesce, crostacei, molluschi, frutta, verdure, spezie e frutta secca ne contengono una certa quantità. Se, per assicurare il giusto apporto, si assumono integratori, è bene farlo la mattina, poiché ilQ10 ha un effetto energizzante. La dose ideale è di 100 mg al giorno ma è sempre opportuno consultare il proprio medico. A cosa serve IlQ10 è un potente antiossidante, in grado di: ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, proteggere dalle malattie neurologiche, prevenire l’invecchiamento cellulare.