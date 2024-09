Ue | Magi +Eu ‘Meloni e Salvini peggiori avversari di Fitto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set (Adnkronos) – “Valuteremo il neo commissario Raffaele Fitto alla prova dei fatti, certo è che i suoi compagni di partito e gli alleati di governo in Italia saranno i suoiin Europa”. Lo scrive su Twitter Riccardo, segretario di +Europa. “Meloni e, davanti alle difficoltà che attendono il governo italiano sui conti pubblici e la manovra, faranno di tutto per scaricare la colpa della loro incompetenza e approssimazione sull?Unione Europea, come hanno sempre fatto su tutto, dall?economia ai diritti. Fitto dovrà innanzitutto difendersi da loro e dall?antieuropeismo del governo Meloni”, aggiunge. L'articolo Ue:(+Eu),diCalcioWeb.