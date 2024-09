Terza Categoria Ripartire dalla storia per nuove vittorie | il Largo Europa di mister Barchiesi pronto a scendere in campo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilin vista della stagione 2024/2025 ripartesua, riportando in panchina lo storicogiallonero Marco(intervistato in esclusiva per l’occasione) per un grande obiettivo: una storica promozione in SecondaJESI, 17 Settembre 2024 – Dopo essersi lasciato alle spalle l’amara sconfitta della semifinale playoff nel derby contro la Spes dello scorso maggio, ilcon rinnovato entusiasmo in vista della stagione 2024/2025, che inizierà questo fine settimana con la Coppa Marche di