Sono uno stupratore Il marito di Gisele Pelicot confessa e accusa tutti gli altri | Sapevano che era contro la sua volontà

(Di martedì 17 settembre 2024) “Sì,unounocome gliin questa stanza”. Questa la sconvolgente dichiarazione di Dominique, sul banco degli imputati del tribunale di Avignone, nel su della Francia. L’uomo hato di aver drogato e fatto stuprare la moglie(nella foto) per quasi dieci anni, dal 2011 al 2020. L’uomo ha ammesso di aver contattato su internet almeno 50 uomini – di età compresa tra i 26 e i 74 anni – perché abusassero della moglie. Circa 200 gli stupri, alcuni dei quali ripresi dall’uomo perché filmarli, dice, “era parte del piacere”. Il processo aloro è a porte aperte perdella donna che intende così aiutare le altre donne e che ha non voluto che il suo viso e la sua identità fossero oscurate o anonime proprio per lanciare un messaggio a tutte le vittime.