Prato omaggio a Sophia Loren per i suoi 90 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 –il 20 settembre compie 90. E nel giorno del suo novantesimo compleanno, venerdì 20 settembre alle 18 la Biblioteca Lazzerini celebra la grande attrice e la straordinaria carriera cinematografica di una diva senza tempo con l’incontro a ingresso libero e gratuito condotto da Rossana Cavaliere. Una carriera lunga quella della grande attrice che annovera due Premi Oscar, cinque Golden Globe, un Leone d’Oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’Oro alla carriera al Festival di Berlino e una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.è un nome evocativo: forse ormai non ricorda che a pochi il significato originario di sapienza, saggezza, ma certo richiama alla memoria le fattezze di un’attrice di prorompente avvenenza, dotata, come poche, di indubbio talento e intelligenza.