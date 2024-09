Nessuna pancia Con il ragazzo relazione tranquilla | parla l' amica della madre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) "Ho fatto tutto da sola. Ho dato al mondo il bambino senza l'aiuto di nessuno". Sono queste le parole che la 22enne,del neonato trovato sepolto nel giardinovilletta di Vegnale di Traversetolo (Parma) il 9 agosto scorso, ha usato per confessare ai carabinieri quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane, su cui pesa l'ombra di un duplice infanticidio, avrebbe indotto il parto, fatto nascere il piccolo nel bagnosua abitazione e seppellito il suo corpicino solo in un secondo momento. Dopo essere uscita con le amiche. A riportarlo è il CorriereSera. Ed è proprio a una coetanea, sua stretta confidente, che Repubblica ha chiesto di più. Sebbene si conoscessero a fondo e si scambiassero i segreti più intimi, del neonato non ha mai saputo niente: "Siamo uscite insieme fino a pochi giorni prima del 9 agosto.