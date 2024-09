I precedenti di Milan-Liverpool | gli scontri indimenticabili nella storia della Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il calcio, si sa, è fatto di grandi storie. E una delle più emozionanti, ricche di rivalità e colpi di scena, è quella che vede protagonisti. Questa sera lo stadio Giuseppe Meazza dio accoglierà la quinta sfida tra questi due giganti del calcio europeo, valida per la prima fase2024/25. Ma questa non sarà solo una partita di calcio: sarà un confronto che porta con sé il peso di unacondivisa, fatta di trionfi, delusioni e momenti leggendari. Quando si parla di, la mente corre immediatamente alle due finali epiche, che hanno lasciato un segno indelebilememoria di tifosi e appassionati di calcio. Il primo incontro avvenne il 25 maggio 2005 a Istanbul, in quella che sarebbe diventata una delle finali più incredibili di sempre.