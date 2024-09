’Gelosia’ dei Dirotta su Cuba La band simbolo del funky italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Dentro ai sogni tuoi. Ai profumi che addosso hai Numeri scritti sulla mano. Frasi leggere dette piano, piano. Dammi gli occhi tuoi, che cosa hai fatto stasera? Al telefono chi è? No, non è sfiducia, ma. Dammi gli occhi tuoi, che cosa farai domani? Baciami e poi dimmi di chi sei. Io vorrei star con te. Senza pensare a tutto quello che non va. Per poter ridere di noi. Gelosia, è come la pazzia. Vive di fantasia. E non ti fa più dormire. Gelosia, è come una bugia. E cresce come un’idea. Non ti fa più dormire, no, no. Forse è quel che vuoi. Forse mi odi, ma impazzisco, sai. Scritta da Rossano Gentili e Stefano De Donato, con la collaborazione di Simona Bencini e pubblicata nel 1994 da CGD East West S.r.l. la canzonedeisuha compiuto 30 anni e non li dimostra affatto.